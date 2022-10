Ekinops : en forte hausse après le second relèvement d'objectif de croissance de l'année

Ekinops se distingue à la Bourse de Paris avec un gain de 6,02% à 7,05 euros, galvanisé par le nouveau relèvement de ses objectifs 2022. Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises table désormais sur une croissance organique de plus de 20%, contre 15% relevé fin juillet et 12% visé initialement. Il cible par ailleurs une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%.



Ekinops est plus optimiste sur ses perspectives après avoir enregistré une accélération de sa croissance au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 32,8 millions d'euros, en croissance dynamique de 36%, dont 29% en organique. La croissance interne s'était élevée à 24% au deuxième trimestre et 16% au premier trimestre.



" Très solide publication, avec une croissance organique en sensible accélération, illustrant les importants gains de parts de marché engrangés par le groupe " a commenté Midcap Partners. L'analyste reste à l'Achat et affiche un objectif de cours de 9 euros.



À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 96,1 millions d'euros, en progression de 23% à taux de change et à périmètre constants. Le groupe souligne la croissance soutenue de toutes les lignes d'activité.



Ekinops continue par ailleurs d'être actif sur le plan de la croissance externe et d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.