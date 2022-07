Ekinops : est en avance sur son objectif de croissance pour 2022

Le deuxième trimestre a marqué un nouveau pic d’activité pour Ekinops. Le chiffre d’affaires consolidé du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises a augmenté de 29% à 35,5 millions d’euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance trimestrielle s’est élevée à 24%. Sur l’ensemble du premier semestre 2022, le chiffre d’affaires a bondi de 25% à 63,3 millions d’euros, soit 20% de croissance interne.



A mi-année 2022, le groupe est donc très en avance sur son objectif annuel d'une croissance de l'activité au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15%.



La société reste néanmoins vigilante vis-à-vis de la crise des composants qui continue en 2022 et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir. " À ce jour, elle n'occasionne toutefois pas d'impacts majeurs sur l'activité du Groupe qui, de par la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement, surperforme largement son marché et ses concurrents ", a précisé Ekinops.



Cette dernière a ainsi confirmé son objectif d'une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.



Enfin, Ekinops continue d'être particulièrement actif sur le plan de la croissance externe et d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.