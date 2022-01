Ekinops : fin d'année dynamique et confirmation des objectifs annuels

Le titre Ekinops progresse de 1,03% à 7,84 euros, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises ayant connu une fin d'année très dynamique. Il a même été épargné par les problèmes d'approvisionnement en composants électroniques.



Sur les trois derniers mois de 2021, Ekinops a enregistré une nouvelle croissance organique à deux chiffres de l'activité. Le chiffre d'affaires consolidé sur cette période est ainsi ressorti à 28,7 millions d'euros, soit une progression de 13%. Il a enregistré une croissance de 11% à périmètre et taux de change constants.



Ekinops a franchi pour la première fois le seuil des 100 millions d'euros, réalisant ainsi un chiffre d'affaires annuel consolidé de 103,6 millions d'euros, en progression de 12% (identique à périmètre et taux de change constants).



" Cette évolution est le fruit d'une croissance de toutes les activités du groupe (Transport, Accès et Logiciel), et notamment d'une très bonne dynamique des ventes des solutions de Transport optique sur l'ensemble des zones géographiques ", a commenté la société.



Fort de cette croissance dynamique, Ekinops a confirmé ses objectifs annuels : une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda entre 14% et 18%.



" La forte montée en puissance dans le mix des activités logiciels et services, qui pèsent désormais 14% du chiffre d'affaires contre 10% en 2020, ainsi que la capacité affirmée à répercuter les tensions tarifaires enregistrées sur ses approvisionnements en composants sur les prix de vente de ses équipements nous rendent confiants dans le fait que le groupe pourrait tutoyer le haut de fourchette de ces objectifs ", a commenté Midcap Partners.