Le groupe Ekinops dispose de multiples filiales à travers le monde : Ekinops France située en région parisienne à Massy (France), Ekinops Corp. à Rockville (Maryland) aux États- Unis, Ekinops Brasil située à Campinas au Brésil, et d'autres entités en Allemagne, Espagne, Australie, Inde, Canada et Belgique. La recherche et développement d'Ekinops est, pour sa part, répartie à travers 7 sites de R&D : 5 en EMEA (Lannion, Sophia Antipolis, Massy, Louvain et Genève), 1 au Brésil (Campinas) et 1 en Inde (Bangalore). Outre ses centres de R&D, le Groupe dispose de représentation commerciale dans plus de 10 pays incluant l'Australie, la Suède, la Pologne, les Émirats arabes unis, le Kenya, le

Disclaimer

Ekinops SA published this content on 24 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2024 15:19:05 UTC.