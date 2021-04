Ekinops : A suivre aujourd'hui

Au premier trimestre de son exercice 2021, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 millions d'euros, en progression soutenue de 10%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires du fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est ressorti en croissance organique de +12%. Le groupe souligne qu'il renoue ainsi avec un rythme de croissance à deux chiffres, conforme à ses ambitions sur le long terme.



" Les tensions en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques restent susceptibles de freiner la production d'équipements au niveau mondial au cours des prochains mois, et pourraient occasionner des reports de livraison sur le second semestre pour l'ensemble des équipementiers " a prévenu Ekinops.



" Toutefois, fort de ce très bon début d'exercice et de la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement ", Ekinops est aujourd'hui plus confiant pour la suite de l'exercice et est donc désormais en mesure d'annoncer un objectif de croissance à deux chiffres de son activité en 2021.



Pour rappel, le groupe s'est également fixé comme objectifs en 2021 une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%.



Parallèlement, Ekinops continue d'explorer toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour l'entreprise.