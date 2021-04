Ekinops : Avis de convocation à l'assemblée générale mixte du 27 mai 2021

L'année 2021 débute dans des conditions macroéconomiques dégradées par la pandémie. Quelles sont les ambitions d'Ekinops ?

Depuis maintenant plusieurs années, l'ambition d'Ekinops est de délivrer, sur le long terme, une croissance organique à deux chiffres de son activité.

Pour l'exercice 2021, cette ambition est fortement conditionnée à l'accroîssement de la demande dans les prochains mois et un rebond durable du marché. Les budgets d'investissement communiqués par nos clients opérateurs en début d'année, même s'ils traduisent encore une certaine prudence compte tenu du prolongement de la crise sanitaire, sont globalement encourageants. Je n'ai pas de doute quant

la capacité d'Ekinops de continuer à surperformer ses marchés et ses principaux concurrents, puis de renouer progressivement avec une croissance plus dynamique, au fur et à mesure que les effets de la pandémie et ses conséquences économiques s'estomperont.

Je suis encore plus confiant vis-à-vis du caractère vertueux de notre dynamique de rentabilité. La stratégie de montée en gamme et la part de plus en plus importante des solutions logicielles nous permettent désormais d'être encore plus optimistes quant à notre taux de marge brute futur. Au niveau de l'EBITDA, nous nous sommes fixés de réaliser une marge comprise entre 12% et 16% en 2021, tout en réalisant les investissements humains nécessaires à la poursuite de notre politique d'innovation et de notre stratégie de conquête.

Ekinops bénéficie d'une assise financière confortable. Comptez-vous réaliser de nouvelles opérations de croissance externe ?

Ekinops dispose d'un bilan très solide et la croissance externe constitue l'un de nos objectifs sur le long terme. Nos dernières opérations, l'acquisition de OneAccess fin 2017 et de la technologie OTN mi-2019, ont été couronnées de succès et illustrent notre capacité à intégrer des sociétés et générer par la suite d'importantes synergies. Ekinops entend donc adopter une attitude plus offensive en matière de croissance externe en 2021.