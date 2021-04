Ekinops : lance une solution de communication par satellite

Ekinops etIECTelecom Group, fournisseur mondial de solutions de communication, présentent la solution plug-and-play portable OneGateCompact qui fournit des fonctions de communication essentielles pour des applications terrestres et maritimes.



OneGateCompact a été conçu pour fonctionner dans des espaces restreints et rediriger de manière transparente la bande passante disponible pour les applications essentielles, afin de garantir le bon fonctionnement des communications critiques en toutes circonstances.



Cette solution hybride, satellite et GSM, assure également la continuité des opérations gouvernementales et commerciales dans les zones rurales.



'Offrir une numérisation fiable et abordable aux secteurs de niche mal desservis est au coeur de notre mission', commenteNabil Ben Soussia, vice-président du groupe IEC Telecom.









