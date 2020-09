Ekinops : nomination d'un directeur technologie et R&D

14/09/2020 | 18:35

Ekinops annonce la nomination de Vincent Munière en tant que nouveau directeur de la technologie et de la recherche et du développement (CTO et VP R&D), un poste auquel dirigera l'équipe d'ingénierie et de support du groupe de solutions de télécommunications.



Vincent Munière rejoint Ekinops après 12 ans au sein de SFR où il occupait tout dernièrement le rôle de SVP, Ingénierie Réseau & OSS (Operations Support System), à la tête d'une équipe d'environ 900 personnes en charge des activités d'ingénierie réseau et IT OSS.



