Ekinops : s'associe à Network Solutions Group pour distribuer sa marque OneAccess en Australie

EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été choisi par Network Solutions Group (NetSG), un fournisseur de services managés couvrant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui souhaitait étoffer ses offres avec les routeurs d'entreprise OneAccess.

Les solutions innovantes OneAccess s'adaptent parfaitement à l'offre de NetSG, qui propose un portefeuille complet de services professionnels, managés et de connectivité - entre autres les données et la voix, la connectivité pour les datacenters et le cloud, la conception et l'ingénierie des réseaux, ou encore la gestion des réseaux.

NetSG centrera son offre autour du routeur ONE421, la solution pour entreprises multi-sites 'tout-en-un' pour des services allant jusqu'à 200 Mbps (mégabits par seconde), alimenté par le système d'exploitation de nouvelle génération OneOS6. Le ONE421 combine la fibre, l'A/VDSL et le LTE pour un accès hybride et une continuité de service, constituant ainsi une solution idéale pour des entreprises ultra-connectées. Grâce à OneOS6, NetSG sera en mesure de proposer à ses clients des fonctions intégrées de SD-WAN (Software-defined WAN), de SBC (Session Border Controller) ou de pare-feu.

À propos de ce partenariat, Laura Veness, Directrice et Cofondatrice de Network Solutions Group, déclare : ' Les valeurs de NetSG et d'Ekinops sont parfaitement alignées car nos deux sociétés se concentrent à réduire la complexité des solutions réseau. Nous sommes très heureux de promouvoir le portefeuille d'Accès d'Ekinops en Australie et en Nouvelle-Zélande. '

' Ekinops propose des solutions technologiques de pointe, tirant parti de nombreuses années d'expertise en matière d'accès pour les entreprises, qui permettent de saisir de nouvelles opportunités sur le marché. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir NetSG à bord ', commente Jason Beaumont, directeur régional des ventes Asie-Pacifique, chez Ekinops. ' Nous sommes impatients de travailler avec Network Solutions Group pour promouvoir des solutions managées ouvertes et flexibles dans la région. '

' Network Solutions Group a pour objectif de fournir des solutions dynamiques et évolutives qui aident nos clients à se développer et à innover sur le long terme ', ajoute Laura Veness. ' Nous sommes convaincus que la marque OneAccess nous aidera à atteindre cet objectif. '

EKINOPS est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau)

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions EKINOPS leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

EKINOPS dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. EKINOPS est coté sur Euronext à Paris.

