Ekinops : s'associe à b>com pour développer les solutions réseau d'accès du futur

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce un nouveau projet avec l'institut de Recherche technologique b<>com* en s'investissant dans une nouvelle collaboration, co-construite au sein de b<>com et bénéficiant de son modèle de co-investissement public-privé. Cette collaboration a pour objectif de développer des technologies pour des infrastructures de clouds privés avec des cas d'usage dans l'eSanté, l'intelligence artificielle et les télécoms.

Ekinops et b<>com sont partenaires de longue date et ont déjà coopéré sur des solutions de transport optique. Cette nouvelle collaboration est animée par la nécessité de penser une nouvelle approche de l'accès réseaux en partant du constat que la virtualisation ne répond pas à tous les besoins générés par la digitalisation. En effet, la digitalisation de tous les espaces, tels que les villes, les transports, les commerces, la santé, la distribution d'énergie et tant d'autres, nécessite d'amener plus d'intelligence dans les plateformes de routage pour qu'elles soient à même d'exécuter des fonctions métier innovantes mais toujours corrélées aux réseaux de télécommunication.

Cette nouvelle génération de plateformes hardware et software doit être compacte, intégrable facilement dans tout environnement, et d'une grande robustesse. Elle doit en même temps offrir une grande flexibilité pour héberger des services pouvant supporter des cas d'usage IoT (Internet of Things - Internet des objets) ou Edge Computing (traitement des données à la périphérie du réseau) comme par exemple faire de la reconnaissance de formes ou d'objets en temps réel, assurer une communication avec des informations localisées dans le Cloud et en même temps offrir des accès 4G, 5G, fibre, etc. Pour ces raisons, une approche de « service containers » intégrés en bare metal, a été privilégiée pour une utilisation rapide et efficace des ressources, les services s'exécutant directement sur le hardware.

« Nous avions déjà appliqué avec succès la virtualisation à des cas d'usage métiers avec notre technologie de virtualisation OneOS6-LIM, mais ce nouvel axe de recherche permettra d'aborder des environnements et des services d'une autre nature. Une approche containers intégrés en bare metal dans OneOS6 offrirait les avantages des deux mondes : des plateformes physiques pCPE et virtualisées uCPE » partage Sylvain Quartier, VP Marketing & Product Strategy Access d'Ekinops. « Nous sommes ravis d'avoir trouvé, une fois de plus, une même ambition d'innovation technologique au service des entreprises avec b<>com, et c'est avec beaucoup de motivation que nous poursuivons notre collaboration avec leurs experts » ajoute-t-il.

« Nous avons pour ambition d'imaginer les réseaux privés de demain tout en répondant aux besoins des entreprises aujourd'hui » confie Mathieu Lagrange, Directeur Réseaux et Sécurité chez b<>com. « Les défis de la transformation qui se présente à nous sont nombreux, qu'il s'agisse d'Intelligence Artificielle (IA), ou d'informatique temps réel, par exemple, au service de la performance, de la résilience et de la sécurité de ces futurs réseaux. Les résultats de nos recherches conjointes s'appliqueront probablement en premier lieu à des usages très exigeants en sécurité et en traitement de flux vidéo haute définition sous très faible latence, par exemple dans le domaine de la santé. » conclut-il.

« L'ambition d'Ekinops est d'avoir un produit prêt pour le terrain dès 2022. Celui-ci s'appliquera fort probablement au domaine de la cyber sécurité, sujet fort pour Ekinops dans le cadre de notre solution SD-WAN Xpress » conclut Sylvain Quartier.

* b<>com est un Institut de Recherche Technologique privé qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique.

