Ekopak acquiert une concession pour construire la station d'épuration du futur sur le site NextGen du Port d'Anvers-Bruges 8 juin 2022

L'année dernière, Ekopak s'est portée candidate pour la prise en concession d'un terrain de 2 hectares dans le NextGen District (l'ancien site d'Opel). Sa candidature a été retenue et l'accord de concession a été signé avec le port d'Anvers-Bruges. Ekopak construira une station d'épuration du futur avec une installation de traitement des eaux de haute technologie. Cette nouvelle station d'épuration est également une étape importante pour Waterkracht, la joint-venture entre Ekopak, water-link et PMV. (www.water-kracht.be)





D'une part, la nouvelle station d'épuration fournira aux entreprises avoisinantes une eau de traitement de grande qualité et durable. Cela comprend la récupération et la filtration des eaux usées ainsi que le captage et le conditionnement des eaux de pluie. Grâce à cette approche décentralisée, Ekopak offrira au NextGen District la possibilité d'être responsable de son propre approvisionnement en eau.

D'autre part, la station d'épuration joue un rôle important dans le projet Waterkracht, dans le cadre duquel les eaux usées des ménages anversois seront transformées en eau de refroidissement pour le port à partir de 2025. Ekopak valorisera encore les eaux usées traitées fournies dans la station d'épuration. Au total, 20 milliards de litres d'eau par an seront générés. Waterkracht est une joint-venture entre Ekopak, water-link et PMV. La concession signée est une étape importante pour la coentreprise.





Les discussions avec les clients potentiels sont bien avancées, mais comme les volumes de vente garantis n'ont pas encore été déterminés, aucune estimation adéquate du chiffre d'affaires et des investissements connexes ne peut être faite à l'heure actuelle.

Compte tenu de l'obtention des permis requis et de la construction de l'installation, Ekopak prévoit que la station d'épuration sera pleinement opérationnelle en 2025.





Le nouveau NextGen District, situé sur l'ancien site d'Opel, est un haut lieu de l'innovation et de l'entrepreneuriat créatif à vocation ESG. Un centre pour les entreprises de nouvelle génération qui remettent en question le statu quo et œuvrent pour un monde sans changement climatique. L'emplacement idéal pour la station d'épuration du futur, qui s'inscrit parfaitement dans la vision du Port d'Anvers-Bruges de développer un port durable et neutre sur le plan climatique d'ici 2050.



Plus d'informations : Nextgen District et Climatique Port of Antwerp-Bruges

Ekopak est une entreprise à vocation ESG qui commercialise des solutions de production d'eau circulaires. Les solutions d'Ekopak offrent aux clients industriels la possibilité de réduire considérablement leur consommation d'eau du réseau public d'une manière durable, fiable et rentable. Dans ce but, Ekopak vise une optimisation de la consommation d'eau à l'aide d'unités d'épuration d'eau en conteneurs, qui transforment les sources d'eau indépendantes du réseau telles que les eaux de pluie, de surface et/ou usées en eaux épurées qui peuvent être utilisées et réutilisées dans les processus industriels du client.

Les actions d'Ekopak sont cotées sur Euronext Brussels (ticker EKOP).



