12 mai 2023

Stress hydrique : quels enjeux pour l'industrie ?

Le stress hydrique est aujourd'hui une réalité qui touche l'ensemble de la planète, aussi bien les particuliers que les industries. L'eau n'est pas une ressource inépuisable, nous devons adopter une gestion durable de l'eau, adaptée aux épisodes de sécheresse ! Dans cet article, nous vous expliquons dans les détails les enjeux de la pénurie d'eau pour le secteur industriel.

La sécheresse peut avoir de graves répercussions sur la santé, l'agriculture, l'économie, l'énergie et l'environnement. On estime que 55 millions de personnes dans le monde sont touchées par la sécheresse chaque année et que celle-ci constitue le risque le plus grave pour le bétail et les cultures dans presque toutes les régions du monde. La pénurie d'eau touche 40 % de la population mondiale et 700 millions de personnes risquent d'être déplacées en raison de la sécheresse d'ici à 2030. (Source : Drought (who.int))

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les régions du monde les plus touchées par le stress hydrique. La région étant chaude et sèche, l'approvisionnement en eau est déjà faible, mais la demande croissante a poussé les pays dans une situation de stress extrême. En outre, l'Europe souffre également du stress hydrique dû à cette sécheresse. Les températures en Europe augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale, selon le rapport "State of the European Climate 2022".

La sécheresse de l'été 2022 combinée au déficit de pluviométrie de l'hiver n'a pas permis de constituer des réserves d'eau suffisantes. Le niveau des nappes phréatiques est encore trop bas.

L'industrie joue donc un rôle important dans le stress hydrique.

L'industrie devra s'adapter à l'avenir. Un manque d'eau pourrait entraîner des arrêts de production, ce qui aurait de lourdes conséquences financières pour les entreprises industrielles. Elles doivent alors chercher dès maintenant des ressources d'eau alternatives pour continuer à sécuriser leur processus de production.

Le recyclage de l'eau pourrait être la solution pour limiter l'impact du stress hydrique sur les industries. Les eaux usées peuvent être retraitées et revalorisées en eau de traitement pour l'industrie. Ekopak est un fournisseur d'eau durable pour les entreprises, spécialisé dans les technologies innovantes pour le recyclage de l'eau. Ekopak se concentre sur l'optimisation de la consommation d'eau avec des unités de traitement de l'eau qui convertissent les sources d'eau hors réseau, telles que l'eau de pluie, l'eau de surface et/ou les eaux usées, en une eau plus pure qui peut être utilisée et réutilisée dans les processus industriels du client.

Le stress hydrique risque de mettre les entreprises dans une situation de blue out : c'est-à-dire le moment où les process et lignes de production ne peuvent plus fonctionner en raison d'une pénurie d'eau. La chaîne de production est alors arrêtée, le personnel est temporairement au chômage, etc. L'utilisation de solutions alternatives comme la valorisation de l'eau ou le recyclage de l'eau garantirait la continuité des processus.

A des températures sèches, il est plus difficile de maintenir la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est pourtant cruciale, d'autant plus dans le secteur industriel. Ekopak s'occupe de la gestion de la station de traitement d'eau et de la qualité de l'eau recyclée. Les entreprises peuvent ainsi travailler en toute tranquillité.

De nombreux pays imposent des règles plus strictes en matière d'utilisation de l'eau. La France, par exemple, prend des mesures urgentes pour lutter contre la sécheresse historique de l'hiver 2022-2023. Le 30 mars 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté son « Plan Eau » destiné à répondre aux défis posés par le changement climatique et garantir à tous un accès à une eau de qualité tout au long de l'année. En Flandre, il y a le Blue Deal, un plan du gouvernement flamand pour faire face à la pénurie d'eau et à la sécheresse.

Les entreprises se voient imposer de plus en plus d'objectifs liés à l'eau ; il est donc important qu'elles se préparent dès maintenant à l'avenir.

Il existe de nombreux autres enjeux pour l'industrie. Ekopak fournit des conseils sur mesure en matière de traitement de l'eau, notamment sur le passage à une eau durable afin de réduire l'empreinte hydrique de votre entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.