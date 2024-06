Ekso Bionics Holdings, Inc. a annoncé un partenariat de recherche avec le Shepherd Center afin d'intégrer les dispositifs EksoNR et Ekso Indego dans son réseau de réadaptation et de communauté. Le Shepherd Center fournit des soins cliniques, des recherches et un soutien familial de niveau international aux personnes souffrant des maladies les plus complexes, notamment les lésions de la moelle épinière et du cerveau, les polytraumatismes, les amputations traumatiques, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques et la douleur. Dans le cadre de ce partenariat, Ekso et le Shepherd Center travailleront en collaboration pour concevoir un programme de recherche et de formation pour les appareils Ekso.

L'expérience devrait contribuer à l'évolution de la compréhension des meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la formation Ekso dans un programme clinique, ainsi que pour l'utilisation individuelle de l'appareil Ekso Indego Personal. Le Shepherd Center travaillera également avec Ekso pour concevoir un programme de formation pour l'appareil personnel Ekso Indego, qui, selon Ekso, offrira aux individus la possibilité d'expérimenter et d'explorer la technologie de l'exosquelette, permettant ainsi aux personnes intéressées par l'achat d'un appareil à domicile d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à une intégration réussie dans leur vie quotidienne. L'expertise et les programmes du Shepherd Center en matière de lésions de la moelle épinière sont particulièrement bien placés pour étudier les avantages cliniques et la qualité de vie associés à l'intégration de la technologie de l'exosquelette tout au long de la chaîne de soins, de l'hôpital à la maison.