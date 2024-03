Ekso Bionics Holdings, Inc. conçoit, développe et commercialise des produits exosquelettes. Sa technologie d'exosquelette peut être utilisée aussi bien par des personnes valides que par des personnes souffrant d'un handicap physique. Ses produits comprennent EksoNR, un exosquelette robotisé spécialement conçu pour être utilisé dans le cadre d'une rééducation afin de faire progresser les patients en neuro-réhabilitation ; Ekso Indego Therapy, un exosquelette modulaire, ajustable, léger et motorisé pour les membres inférieurs, et Ekso Indego Personal, une orthèse légère et motorisée pour les membres inférieurs. La société permet aux personnes souffrant de troubles neurologiques affectant la marche, y compris les lésions cérébrales acquises et les lésions de la moelle épinière, de se réadapter et, dans certains cas, de marcher à nouveau ; elle fournit une aide à la déambulation à domicile et dans la communauté pour les personnes souffrant de certaines lésions de la moelle épinière ; elle aide les personnes souffrant d'un large éventail de déficiences des membres supérieurs et permet aux travailleurs industriels d'effectuer des travaux répétitifs difficiles pendant des périodes prolongées.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés