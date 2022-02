La compagnie israélienne El Al Airlines signe un accord pour racheter sa petite rivale Arkia

Dans le cadre de l'accord proposé, Arkia deviendrait une filiale à part entière d'El Al. En contrepartie, les actionnaires d'Arkia obtiendraient une participation de 10 à 14 % dans El Al sous la forme d'actions et d'options, a indiqué la compagnie aérienne dans une déclaration réglementaire.

Arkia, dans sa propre déclaration, a indiqué que l'accord stipulait qu'elle continuerait à opérer en tant que marque indépendante.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de conclure l'opération d'acquisition d'Arkia, qui s'inscrit dans la stratégie d'El Al visant à s'étendre à d'autres domaines d'activité", a déclaré le président d'El Al, Amikam Ben Zvi.

Toute transaction doit être approuvée par le gouvernement, l'autorité israélienne de régulation de la concurrence et les syndicats des deux compagnies.

Les compagnies espèrent parvenir à un accord contraignant 30 jours après un mois de due diligence. Après cela, elles auront jusqu'à 150 jours pour conclure la transaction.

En 2018, El Al avait cherché à acheter un autre petit transporteur, Israir, mais le régulateur de la concurrence n'a pas autorisé la fusion.

Les actions d'El Al étaient en hausse de 8,7% à 3,86 shekels dans les échanges de l'après-midi à Tel Aviv.

El Al a déclaré en octobre qu'elle avait entamé des discussions avec Arkia concernant une éventuelle acquisition. Les deux compagnies aériennes ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19, les frontières d'Israël étant largement fermées aux touristes étrangers depuis mars 2020.

En échange d'un renflouement gouvernemental, El Al, qui a récemment changé de propriétaire et de direction, a été contrainte de réduire ses effectifs d'un tiers, d'éliminer des lignes et de ramener sa flotte de Boeing de 45 à 29 appareils.

Détenue par le groupe Nakash, Arkia possède sept appareils et assure principalement des liaisons intérieures et vers l'Europe à l'aide d'appareils Embraer et Airbus.

El Al est depuis longtemps intéressée par la desserte de la station balnéaire d'Eilat sur la mer Rouge, dans le sud d'Israël, une route contrôlée par Arkia et Israir.