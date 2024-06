El Al Israel Airlines Ltd. (El Al) est une compagnie aérienne internationale. Elle assure des vols nationaux et internationaux entre Israël et l'étranger. Ses services comprennent des vols commerciaux, des vols charters et du fret. D'autres activités comprennent la fourniture de services de restauration pour ses propres avions et ceux qu'elle loue, des services d'enregistrement, tels que les comptoirs d'arrivée et de départ, la manutention du fret, les services de sécurité et les services de maintenance pour ses propres transporteurs aériens, ainsi que pour d'autres compagnies. El Al propose également une carte E-Club, qui offre divers avantages et bonus à ses membres. La flotte de la compagnie comprend deux Boeing 737-700 et 14 737-800, cinq Boeing 747-400, sept Boeing 767, cinq Boeing 757 et six Boeing 777-200. Les filiales d'El Al comprennent Sun D'or, Taman, Catit, Superstar Holidays, ACI (50 %), Borenstein Caterers, Airtour (50 %), Cyber (49 %) et Holiday Lines (20 %).

Secteur Compagnies aériennes