El Pollo Loco Holdings, Inc. est spécialisé dans la cuisson au feu de poulet mariné aux agrumes et opère dans le secteur des restaurants à service limité (LSR). La société propose des plats qui intègrent les traditions culinaires du Mexique et le style de vie de Los Angeles. Son menu comprend son produit phare, le poulet mariné aux agrumes et grillé à la flamme, ainsi qu'une variété d'entrées inspirées du Mexique et de Los Angeles, créées à partir de son poulet. Elle propose des repas individuels et familiaux à base de poulet, une variété d'entrées et d'accompagnements d'inspiration mexicaine et de Los Angeles (LA), en temps utile, ainsi que des protéines supplémentaires comme le bœuf. Ses entrées comprennent le burrito au poulet et à l'avocat, les entrées Pollo Fit, les salades tostada au poulet et les bols Pollo. Ses vinaigrettes et salsas Creamy Cilantro sont préparées fraîchement chaque jour, ce qui permet à ses clients de créer leurs profils de saveurs préférés pour améliorer leur expérience culinaire. L'entreprise exploite environ 490 restaurants, soit 188 restaurants gérés par la société et 302 restaurants franchisés.

Secteur Restaurants et bars