El Puerto de Liverpool SAB de CV est une société basée au Mexique qui opère principalement dans le secteur du commerce de détail. Les activités de la société sont structurées en deux secteurs d'activité : Commercial et Immobilier. La division commerciale se concentre sur la vente au détail de marchandises dans les grands magasins et les magasins hors taxes. Ses enseignes de magasins sont notamment Liverpool et Fabricas de Francia. La division Immobilier est chargée de la gestion, de l'exploitation et de la location d'espaces commerciaux dans des centres commerciaux. Par le biais d'une carte de crédit non bancaire, la société propose également des prêts à la consommation et des services de financement des ventes. La société a des opérations établies dans divers États mexicains. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Operadora Liverpool SA de CV, Servicios Liverpool SA de CV et Bodegas Liverpool SA de CV.