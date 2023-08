ELAN Corporation est une société basée au Japon, principalement engagée dans les activités liées aux soins infirmiers. La société est principalement engagée dans la fourniture du service d'ensemble d'aide aux soins (CS) et du service d'ensemble de tâches (LT). Les deux services sont engagés dans la fourniture de services de blanchisserie, de remplacement et de location de vêtements et de serviettes, ainsi que dans la fourniture d'articles de vie quotidienne pour les clients qui entrent dans des établissements de soins infirmiers.

Secteur Installations et services en soins de santé