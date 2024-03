ELAN Microelectronics Corporation a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Pour l'ensemble de l'exercice, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 12 058,52 millions TWD, contre 13 030,48 millions TWD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12 058,52 millions TWD, contre 13 030,48 millions TWD un an plus tôt.

Le résultat net s'élève à 2 143,52 millions TWD, contre 2 151,68 millions TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 7,53 TWD, contre 7,56 TWD un an plus tôt.