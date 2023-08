Elanco Animal Health Incorporated est une société de santé animale qui développe, fabrique et commercialise des produits pour les animaux de compagnie et de ferme. La société propose ses produits dans quatre catégories principales, à savoir la prévention des maladies chez les animaux de compagnie, les produits thérapeutiques pour les animaux de compagnie, les protéines et la santé des animaux d'élevage, ainsi que les ruminants et les porcs d'élevage. La catégorie Pet Health Disease Prevention propose des portefeuilles de parasiticides pour animaux de compagnie dans le secteur de la santé animale. La catégorie Pet Health Therapeutics propose un portefeuille de traitements de la douleur et de l'arthrose en fonction des espèces, des modes d'action, des indications et des stades de la maladie. Elle propose également des traitements pour les otites (infections des oreilles), ainsi que des indications cardiovasculaires et dermatologiques. La catégorie Protéines et santé des animaux d'élevage comprend des vaccins, des enzymes nutritionnelles et des antibiotiques réservés aux animaux. Elle fournit également des produits pour la production de volaille et d'aquaculture. La catégorie Farm Animal Ruminants & Swine comprend une gamme de produits pour animaux de ferme, dont Rumensin et Baytril.

Secteur Produits pharmaceutiques