Elanco Animal Health Incorporated est une société spécialisée dans la santé animale. La société se concentre sur la fourniture de produits et de services destinés à prévenir et à traiter les maladies chez les animaux de ferme et les animaux de compagnie. Son portefeuille de produits s'adresse aux animaux de ses espèces principales, à savoir les chiens, les chats, les bovins, les volailles, les porcs, les moutons et l'aquaculture. Elle propose des produits dans deux catégories principales : Pet Health et Farm Animal. Son portefeuille Pet Health est axé sur les parasiticides, les vaccins et les produits thérapeutiques. Les produits de son portefeuille Pet Health protègent les animaux de compagnie contre les puces, les tiques et les parasites internes. Son portefeuille de produits pour les animaux d'élevage est principalement axé sur les bovins, les porcs, la volaille et l'aquaculture. Ses produits pour animaux de compagnie comprennent Advantage Family, Atopica, Claro/ Neptra, Credelio Family, Drontal Family, Galliprant, Interceptor Plus, Milbemax, Onsior, Seresto, Trifexis et TruCan. Ses produits pour animaux de ferme comprennent AviPro, Baycox, Catosal, Comforta, Denagard, Experior, Hemicell, Maxiban, Monteban, Pulmotil, Rumensin et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques