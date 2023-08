Elastic NV est une société de technologie de l'information (IT) basée aux Pays-Bas. La Société offre aux développeurs Elastic Stack, un ensemble de produits logiciels pour la recherche et la gestion de données, à savoir Elasticsearch, un moteur de recherche et d'analyse en temps réel et distribué et un entrepôt de données pour tous les types de données ; Kibana, l'interface utilisateur et la couche de visualisation pour les données stockées dans Elasticsearch ; Logstash, un pipeline informatique pour la saisie de données à Elasticsearch ou autres systèmes de stockage depuis une multitude de sources simultanément et Beats, une gamme de transporteurs légers et uniques pour envoyer les données à Elasticsearch ou Logstash des machines de périphérie. L'Elastic Stack est conçu pour fonctionner sur site, dans les nuages publics ou privés, et dans des environnements hybrides. Le modèle d'affaires de la Société est basé sur une combinaison d'abonnement open source et payant, qui inclut l'accès à des fonctionnalités supplémentaires, ainsi que le support. La Société est active aux États-Unis et dans le monde entier.

Secteur Logiciels