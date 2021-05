Swimlane : et Elastic nouent un partenariat afin d'offrir un cadre extensible aux équipes chargées des opérations de sécurité

Grâce à des intégrations plus poussées, leurs clients communs seront en mesure de faire face aux menaces modernes et d’améliorer leur position globale en matière de cybersécurité

Swimlane, fournisseur d’une plateforme d’automatisation de la sécurité de premier plan, et Elastic (NYSE : ESTC), la société à l’origine d’Elasticsearch et d’Elastic Stack, ont annoncé aujourd’hui avoir noué un partenariat stratégique pour aider les équipes de sécurité mondiales à éliminer les effets de silo dans leurs processus de sécurité et proposer un multiplicateur de force aux équipes chargées des opérations de sécurité, qui sont constamment débordées.

Ce partenariat leur permettra de mieux intégrer les produits existants et de développer ensemble de nouvelles fonctionnalités afin d’aider les équipes de sécurité à protéger leurs organisations de manière plus efficace.

La puissance combinée de l’automatisation et de l’effet d’échelle

Les intégrations principales permettront aux équipes chargées des opérations de sécurité, même à celles qui sont très dispersées, de limiter de manière notable les frictions associées aux activités de collecte de contexte et de gestion des menaces : cela offrira des gains de temps essentiels pour aider les analystes à faire rapidement le tri parmi les alertes tout en minimisant les dommages provoqués par les différentes menaces.

Swimlane et Elastic planifient d’améliorer encore davantage l’expérience des clients :

Un cadre extensible qui dépasse les exigences d’un centre d’opérations de sécurité pour inclure d’autres aspects liés à la sécurité, comme ITOps, DevOps, le Cloud et plus encore

Une prise en charge plus importante des cas d’utilisateurs afin d’améliorer les mesures clés comme le temps d’attente, le délai moyen de résolution des problèmes (MTTR) et le taux de faux positifs

Des capacités qui permettent d’automatiser une plus large gamme de données de sécurité, en permettant notamment leur enrichissement en temps réel à partir d’un vaste écosystème d’intégrations

Une meilleure mise en conformité et des capacités d’audit améliorées, afin de soutenir la prise de décision et la tenue des archives

Des fondations solides

Swimlane propose de solides intégrations avec Elastic Stack depuis longtemps, permettant aux équipes de sécurité d’optimiser leur réaction face aux incidents, la gestion des renseignements sur les menaces ainsi que la chasse aux menaces elle-même. Grâce aux nouvelles intégrations avec Elastic Security, les équipes des centres des opérations de sécurité (SOC) seront capables de tirer parti d’une meilleure prise en charge pour le tri des alertes, la gestion des cas et l’examen des incidents, notamment grâce aux fonctionnalités Cases et Timeline d’Elastic Security. Elles seront également en mesure d’automatiser la prise en charge des analyses SIEM basées sur les événements de sécurité et la télémétrie.

Profitant en outre de la forte visibilité offerte par l’approche extrêmement évolutive d’Elastic qui permet d’effectuer une recherche dans n’importe quelle source de données (données de sécurité, données d’observabilité, données IdO et bien d’autres encore), les clients bénéficieront d’une meilleure utilisation de leurs investissements existants en matière de sécurité.

L’importance de la transparence dans le domaine de la sécurité

Swimlane et Elastic croient tous deux fortement que la sécurité doit être approchée de manière transparente.

Swimlane propose une large gamme d’intégrations, dotée des outils de sécurité les plus populaires de l’ère du cloud et appuyée par une grande communauté d’utilisateurs et d’experts en sécurité qui partagent librement leurs meilleures pratiques en matière de développement de stratégies et de réponse aux incidents.

Elastic cherche en priorité à faciliter l’intégration et le développement de fonctionnalités basées sur Elastic Stack. Le code d’Elastic est hébergé dans des dépôts publics et l’entreprise s’engage à conserver un processus de développement transparent et à interagir directement et ouvertement avec sa communauté.

Découvrez-en plus sur les intégrations de Swimlane ici et sur celles d’Elastic ici.

Citations d’intérêt :

« L’association de la plateforme de Swimlane et des solutions d’Elastic offre une combinaison unique de visibilité et d’actionnabilité dont les équipes de sécurité ont besoin pour faire face aux menaces modernes et améliorer leur position globale en matière de cybersécurité », a déclaré Cody Cornell , cofondateur et directeur de la stratégie de Swimlane. « Les équipes sont responsables d’un domaine technologique de plus en plus vaste, un domaine qui ne cesse de croître. Leur capacité à agréger les données, effectuer des recherches et appliquer un effet d’échelle sur la télémétrie de sécurité sera l’un des facteurs clés de succès pour les équipes de sécurité d’aujourd’hui et de demain. »

« Swimlane est un composant important de l'écosystème d'Elastic. Approfondir le partenariat entre Elastic Security et Swimlane nous tient à cœur, ceci afin d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible en matière d'intégrations de produits », a déclaré Nate Fick, directeur général de la sécurité chez Elastic.

À propos de Swimlane

Swimlane est à l’avant-garde des solutions d’automatisation de sécurité, notamment des solutions SOAR (orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité). La société a été créée pour fournir des solutions de sécurité évolutives et flexibles aux entreprises en proie à la fatigue liée aux alertes, à la prolifération des fournisseurs et aux pénuries chroniques de personnel. La plateforme d’automatisation de sécurité de Swimlane aide les organisations à répondre à tous les besoins en matière d’opérations de sécurité (SecOps), notamment en hiérarchisant les alertes, en orchestrant les outils et en automatisant la correction des menaces, améliorant ainsi les performances dans l’ensemble de l’entreprise. Le siège social de Swimlane est situé à Denver, au Colorado, et ses activités couvrent l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie. Pour plus d’informations, merci de consulter le site www.Swimlane.com.

À propos d’Elastic

Elastic est une société de recherche fondée sur un héritage de liberté et d’ouverture. Tout le monde peut utiliser les produits et les solutions d’Elastic et ainsi faire ses premiers pas rapidement, en toute simplicité. Elastic offre trois solutions pour la recherche des entreprises, l’observabilité et la sécurité, toutes trois basées sur une seule pile technologique qui peut être déployée où que ce soit. De la recherche de documents à la surveillance des infrastructures en passant par la chasse aux menaces, Elastic permet aux données d’être utilisables en temps réel et à grande échelle. Des milliers d’organisations du monde entier, que ce soit Cisco, eBay, Goldman Sachs, Microsoft, Mayo Clinic, la NASA, le New York Times, Wikipédia ou Verizon, font appel à Elastic pour appuyer leurs systèmes critiques. Fondée en 2012, Elastic est une entreprise décentralisée, disposant d’Elasticiens dans le monde entier, et cotée en bourse sur le NYSE sous le mnémo ESTC. Pour en savoir plus, visitez elastic.co.



