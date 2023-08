Elastic NV est une société d'analyse de données basée aux Pays-Bas. La plateforme de l'entreprise, qui est disponible à la fois en tant que service hébergé et géré dans les nuages publics et en tant que logiciel autogéré, permet à ses clients de trouver des informations à partir de grandes quantités de données et de prendre des mesures. L'entreprise propose trois solutions de recherche - Enterprise Search, Observability et Security - qui sont intégrées à la plateforme, laquelle repose sur Elastic Stack, un ensemble de produits logiciels qui ingèrent des données provenant de n'importe quelle source, dans n'importe quel format, et qui effectuent des recherches, des analyses et des visualisations de ces données. L'entreprise aide les organisations, leurs employés et leurs clients à trouver ce dont ils ont besoin, tout en assurant le bon fonctionnement des applications critiques et en les protégeant contre les cybermenaces. La société génère des revenus principalement par la vente d'abonnements à sa plateforme.

Secteur Logiciels