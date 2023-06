(Alliance News) - REVO Insurance Spa a annoncé jeudi qu'elle avait reçu la note "EE (strong)" de Standard Ethics, une agence internationale indépendante qui évalue la durabilité des entreprises. La note positive a été délivrée sur la base d'une analyse de la structure de l'entreprise, du système de gestion des risques et de la gouvernance de la durabilité, "des facteurs qui étaient avancés pour une entreprise récemment créée, ainsi qu'alignés sur les meilleures pratiques et, plus généralement, appropriés pour une entreprise cotée en bourse dans le segment STAR", a écrit l'entreprise dans la note publiée.

"En particulier, l'évaluation a noté globalement la capacité du groupe à intégrer, aujourd'hui et à l'avenir, les facteurs ESG dans ses stratégies, ses opérations et son processus de gestion des risques, avec de solides performances en 2008 et 2009 dans le domaine de la gestion des risques.

processus de gestion des risques, avec de solides performances en termes d'efficacité opérationnelle", précise la note.

Le modèle de distribution est défini comme flexible et omnicanal, et il est souligné que le plan d'affaires 2022-2025 contient des indications claires et précises sur la stratégie de développement et de durabilité que l'entreprise a l'intention de poursuivre.

Les activités de projet que l'entreprise a mises en place en vue de la future rédaction du rapport de durabilité sont également particulièrement appréciées. Les perspectives

semblent donc positives et conformes aux exigences de l'ONU, de l'OCDE et de l'UE.

REVO a clôturé la séance de mercredi à 8,64 euros par action.

