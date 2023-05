Revo Insurance, autorisation de l'IVASS pour la branche Protection Juridique

(Alliance News) - Revo Insurance Spa a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation de l'IVASS pour opérer dans la branche Protection Juridique. "La société élargit ainsi son offre en proposant des solutions d'assurance dans ce domaine dédié aux professionnels et aux petites et moyennes entreprises", peut-on lire dans le communiqué de presse.

La nouvelle ligne - poursuit le communiqué - "suit l'approche habituelle de REVO en matière de développement de produits : une proposition d'assurance transparente, facilement accessible et en même temps avec des normes de qualité élevées, conçue et créée selon une structure modulaire qui permet un large éventail de personnalisations. Ceci grâce à OverX, la plateforme technologique propriétaire de REVO, qui aide l'intermédiaire à remplir le formulaire de collecte de données, en fournissant et en recoupant de multiples informations provenant de bases de données internes et externes. De cette manière, le processus de cotation et d'émission des polices est facilité et plus rapide que la moyenne".

Pierpaolo Mezzanini, responsable de la protection juridique et de l'assistance chez REVO, a déclaré : "Selon les données de l'ANIA 2022, la branche "Protection juridique" a encore progressé de 6,5 % cette année, avec un encaissement total d'environ 600 millions d'euros. Au cours des quatre derniers exercices, l'encaissement a augmenté de plus de 100 millions d'euros : un chiffre qui s'améliore d'année en année, de manière constante."

"Le potentiel de ce marché articulé est multiple, et OverX peut être la clé pour soutenir l'intermédiaire à la fois dans l'évaluation des risques et dans la construction des solutions d'assurance qui répondent le mieux aux besoins des clients", a conclu M. Mezzanini.

Jeudi, Revo a progressé de 1,6 % pour atteindre 8,70 euros par action.

