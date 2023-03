Revo Insurance clôture l'exercice 2022 avec des résultats dépassant les attentes du plan

(Alliance News) - Revo Insurance Spa a examiné jeudi ses résultats d'exploitation jusqu'en 2022 et a annoncé un bénéfice net positif de 5,3 millions d'euros, contre une perte de 13,8 millions d'euros en 2021, et a achevé avec succès tous les projets stratégiques prévus pour 2022.

Le bénéfice net consolidé ajusté s'élève à 10,8 millions d'EUR.

Les primes brutes émises en 2022 s'élèvent à 131,4 millions d'EUR, contre 77,5 millions d'EUR l'année précédente.

La société a réalisé un plan d'investissement informatique de 7,1 millions d'euros, en mettant l'accent sur le développement de la base de données pour la souscription des affaires et le lancement de la plateforme propriétaire OverX.

La valeur des capitaux propres à la fin de l'année s'élevait à 216,6 millions d'EUR, soit une légère baisse par rapport au 31 décembre 2022, où elle était de 218,5 millions d'EUR, principalement en raison d'ajustements de la juste valeur des investissements ayant un impact sur le résultat global et de la présence d'actions propres.

Au 31 décembre 2022, la société détenait 140 953 actions propres pour un montant de 1,2 million d'euros, soit environ 0,6 % du capital social.

La solidité du capital est confirmée à d'excellents niveaux, avec un ratio Solvabilité II2 du groupe de 269,3 %, capable d'assurer le développement futur dans le cadre des objectifs à moyen terme.

Au cours des premières semaines de l'année, le conseil d'administration de Revo a approuvé le plan de roulement 2023-2026, qui confirme les objectifs à moyen terme.

Par ailleurs, l'entreprise attend toujours l'autorisation de l'IVASS pour opérer dans le secteur de la protection juridique, un secteur d'activité pour lequel des personnalités ont déjà été recrutées pour en assurer le développement.

Alberto Minali, CEO de Revo, a commenté : "Les excellents résultats de 2022 confirment la capacité de notre équipe à exécuter le plan d'affaires communiqué au marché et soulignent le modèle d'excellence technique que Revo représente sur la scène italienne de l'assurance, se présentant comme un candidat au rôle d'acteur de référence dans les risques spécialisés et paramétriques, aux côtés des PME et des professionnels".

Jeudi, Revo Insurance a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,5 %, à 8,28 euros par action.

