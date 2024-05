Elbit Systems Ltd. est une entreprise technologique internationale engagée dans une série de programmes à travers le monde. La société développe et fournit un portefeuille de systèmes et de produits aéroportés, terrestres et navals pour la défense, la sécurité intérieure et les applications de l'aviation commerciale. Ses systèmes et produits sont installés sur de nouvelles plateformes, et elle réalise également des programmes de modernisation de plateformes. En outre, elle fournit une gamme de services de soutien. Les activités de la société comprennent les systèmes d'avions et d'hélicoptères militaires, les systèmes montés sur casque, les systèmes et aérostructures de l'aviation commerciale, les aéronefs sans pilote et les navires de surface sans pilote, les systèmes de véhicules terrestres, les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique et de renseignement (C4I), les systèmes de renseignement et de cybernétique, les systèmes électro-optiques et de contre-mesures, les systèmes de guerre électronique et de renseignement d'origine électromagnétique, ainsi que diverses activités commerciales. Elle opère principalement dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense