Plaza Centers conclut un accord avec deux parties au procès

Plaza Centers NV - investisseur immobilier basé à Amsterdam avec des intérêts en Europe et en Inde - annonce que Plaza et Elbit Imaging Ltd ont conclu un accord avec deux défendeurs dans le cadre d'un procès en cours en Israël. En octobre 2020, Plaza et Elbit ont intenté un procès devant le tribunal de district de Tel-Aviv contre certains dirigeants des deux sociétés, certains héritiers de l'ancien actionnaire majoritaire Motti Zisser, aujourd'hui décédé, et d'autres parties impliquées dans la vente de centres commerciaux américains en 2011. Les frais de courtage liés à cette transaction auraient été transférés illégalement à des sociétés privées contrôlées par M. Zisser. Le tribunal de district approuve l'accord de règlement et impose une interdiction de publication de ses détails. Les dispositions indiquent que la part de Plaza, après déduction des frais, s'élève à "quelques centaines de milliers d'euros" et devrait être perçue sur une période de plusieurs mois. Plaza et Elbit poursuivront la procédure judiciaire devant le tribunal de district ; chaque partie maintiendra toutes ses revendications dans la procédure principale.

Cours actuel de l'action : 20,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse par rapport à 6 500,00 pence

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

