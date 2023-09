Eldeco Housing and Industries Limited est un promoteur immobilier basé en Inde. La société est principalement engagée dans la promotion, la construction, le développement et la vente de townships, de propriétés résidentielles et commerciales et de terrains aménagés. Les projets de la société comprennent Eldeco Live by the Greens, Eldeco Acclaim, Eldeco Accolade, Eldeco Greens, Eldeco Nora, Eldeco Personal Floors, Eldeco Junction, Eldeco Eden Park, Eldeco Hillside, Eldeco Mansionz, Eldeco Luxa, Eldeco City Dreams, Eldeco HiStreet 1, Eldeco Sidcul Industrial Park, Eldeco Savoy, Eldeco Prime, Eldeco Prime Floors, Eldeco Flower Valley, Eldeco City Phase I, Eldeco Shaurya Arcade, Eldeco Regalia Arcade, Eldeco Flower Valley, Eldeco Twin Towers, Eldeco Latitude 27, Eldeco Paradiso, Eldeco The Cocoon, etc. Les filiales de la société comprennent notamment Aaj Constructions Private Limited, Artistry Construction Private Limited, Carnation Realtors Private Limited et Khwahish Constructions Private Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières