Elders Limited a annoncé la nomination de John Lloyd en tant que directeur non exécutif. M. Lloyd a prouvé son aptitude et sa légitimité conformément à la politique d'Elders et rejoindra le conseil d'administration à compter du 1er décembre 2023. M. Lloyd a une grande expérience de l'industrie agricole et est actuellement directeur non exécutif de Meat and Livestock Australia, Wine Australia et du Grains and Legumes Nutrition Council (Conseil de la nutrition des céréales et des légumineuses).

M. Lloyd est également membre du conseil de l'université Charles Sturt. Auparavant, M. Lloyd a occupé les fonctions de PDG d'Horticulture Innovation Australia, de directeur général de Case New Holland ANZ, de directeur général commercial d'Incitec Pivot et de directeur général des marchandises de Wesfarmers Dalgety. M. Lloyd est titulaire d'une licence en sciences, laine et pastorale, de l'université de Nouvelle-Galles du Sud et d'un MBA de la Macquarie Graduate School of Management.