Elders Limited a nommé Glenn Davis au poste d'administrateur non exécutif. M. Davis a prouvé son aptitude et son intégrité conformément à la politique d'Elders et rejoindra le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre 2024. M. Davis possède une vaste expérience en tant qu'administrateur, ayant siégé au conseil d'administration de sociétés cotées et non cotées.

Il a également près de 40 ans d'expérience en tant qu'avocat d'affaires, y compris, depuis 2002, en tant que directeur et cofondateur de DMAW Lawyers. En tant qu'avocat, il a conseillé de nombreuses entreprises, y compris des sociétés cotées en bourse, sur des questions transactionnelles et de gestion des risques. M. Davis est actuellement président d'Itech Minerals Limited, société cotée à l'ASX, depuis le 27 avril 2021, et administrateur de SkyCity Entertainment Group Limited, société cotée à l'ASX et à la NZX (et président du casino de SkyCity basé à Adélaïde), depuis le 8 septembre 2022.

M. Davis est également administrateur non exécutif ou président de plusieurs grandes sociétés non cotées, notamment dans les secteurs de la production primaire, des fruits de mer et de la fabrication. M. Davis a été administrateur non exécutif de Beach Energy Limited entre 2007 et 2023, dont il a été président entre 2012 et son départ à la retraite. M. Davis a affirmé qu'il avait pris en compte ses autres engagements et qu'il avait déterminé qu'il disposait de suffisamment de temps pour s'acquitter de ses responsabilités à l'égard d'Elders.

M. Davis réside en Australie-Méridionale.