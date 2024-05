Eldorado Gold Corporation est un producteur d'or et de métaux de base basé au Canada qui a des activités d'extraction, de développement et d'exploration en Turquie, au Canada, en Grèce et en Roumanie. Les activités de la société comprennent Lamaque, Olympias, Efemcukuru et Kisladag. Lamaque est une mine d'or souterraine située à Val-d'Or, au Québec. Olympias est une mine d'or, d'argent, de plomb et de zinc située dans la péninsule de Halkidiki, dans le nord de la Grèce. Efemcukuru est une mine souterraine située dans la province d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Kisladag est situé dans la province d'Usak, dans l'ouest de la Turquie. Le projet Skouries est un actif de classe mondiale situé dans la péninsule de Halkidiki, dans le nord de la Grèce. Le projet Certej est un actif aurifère non essentiel en Roumanie. Ses autres opérations comprennent Perama Hill et Stratoni. Stratoni est une mine souterraine d'argent-plomb-zinc située dans la péninsule de Halkidiki, dans le nord de la Grèce. Perama Hill est un gisement épithermal d'or et d'argent situé dans la région de Thrace, dans le nord de la Grèce.

