Eldorado Gold Corporation a annoncé la nomination de Paul Ferneyhough au poste de vice-président exécutif de la société à compter du 2 janvier 2024. M. Ferneyhough succédera à Philip Yee, qui prendra sa retraite à la même date. Paul Ferneyhough a rejoint Eldorado Gold en mai 2021 pour superviser le développement et l'exécution de la stratégie de croissance de la société.

Plus récemment, Paul était vice-président exécutif, directeur de la stratégie et des affaires commerciales d'Eldorado, avec des responsabilités comprenant la gestion des pays (Canada, Grèce et Turquie), les relations avec les investisseurs, les ventes et le marketing, l'amélioration des affaires, et la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement. Paul s'est joint à la société à titre de premier vice-président, chef de la croissance et de l'intégration. À ce titre, Paul a été le principal négociateur d'Eldorado pour la facilité de financement du projet Skouries qui a été clôturée avec succès à des taux très compétitifs au début de 2023.

Avant de rejoindre Eldorado Gold, Paul a passé près de deux décennies chez Repsol SA (et Talisman Energy), plus récemment en tant que directeur exécutif à la tête de la division nord-américaine du pétrole et du gaz en amont de Repsol. Chez Repsol, Paul a occupé des postes de direction de plus en plus importants au sein de l'entreprise et dans des domaines fonctionnels tels que les finances, les relations avec les investisseurs, la stratégie, le commerce, la planification et la gestion des performances de l'entreprise. Outre ses 30 années d'expérience dans l'industrie des ressources, Paul est également expert-comptable et membre de l'Institute of Chartered Accountants of England and Wales (Institut des experts-comptables d'Angleterre et du Pays de Galles).

Dans ses nouvelles fonctions de directeur financier, Paul conservera ses lignes hiérarchiques actuelles, à l'exception des relations avec les investisseurs et de la gestion des pays, dont la responsabilité sera assumée par d'autres membres de l'équipe de direction. Paul assumera également la responsabilité des ressources humaines.