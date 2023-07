ELECNOR : Bons résultats au premier semestre, même si Enerfin a été un frein (comme prévu)

Elecnor SA est une société basée en Espagne qui opère principalement dans le secteur de la construction. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Infrastructure et Immobilier. La division Infrastructure est chargée du développement, de la construction, de l'ingénierie, de la promotion et de l'administration de projets dans le secteur de l'énergie, des télécommunications, des transports et de l'environnement, entre autres. La division Real estate se concentre sur les concessions d'exploitation dans le domaine lié à la production d'énergie, principalement d'origine éolienne et solaire, au transport d'énergie et de gaz, ainsi qu'au traitement des eaux usées. La Société est une société mère du Groupe Elecnor, un groupe qui comprend un certain nombre d'entités avec des opérations établies en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. La société est une filiale de Cantiles XXI SL.

Secteur Construction et ingénierie