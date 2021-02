Elecnor S A : signe un accord de collaboration visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes vulnérables en Espagne

Le groupe espagnol Elecnor, spécialisé dans les infrastructures, l'énergie, la prestation de services et les télécommunications, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec la Fundación Adecco visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de risque d'exclusion sociale.

En ces temps difficiles de crise sanitaire et sociale, l'entreprise avait à cœur d'accroître son engagement social envers les personnes. C'est ainsi qu'Elecnor a adhéré au programme #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, fondation qui travaille depuis plus de 20 ans pour favoriser l'accès à l'emploi des groupes de personnes particulièrement vulnérables. L'accord a été signé par Rafael Martín de Bustamante, directeur général d'Elecnor, et Francisco Mesonero, directeur général de la Fundación Adecco.



Cette initiative a pour but d'aider les personnes en situation de vulnérabilité sociale à trouver l'emploi qui leur permettra de normaliser leur vie et de ne pas tomber dans une situation d'exclusion sociale. Les personnes souffrant d'un handicap, les familles monoparentales et/ou les personnes à faibles ressources sont les principaux destinataires de ce programme. Ces groupes subissent plus durement les effets des crises comme la pandémie ; cette initiative peut donc s'avérer cruciale pour éviter les situations de vulnérabilité extrême générées par les crises, qui accentuent les chiffres de la pauvreté.



Le projet #EmpleoParaTodos intervient sur deux secteurs essentiels : les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il dispose d'une part d'une équipe de consultants d'intégration chargée d'orienter, de former et d'accompagner les personnes en situation de risque d'exclusion afin de les aider à trouver un emploi le plus rapidement possible, et d'autre part d'une équipe d'experts connaissant bien les besoins des entreprises. Cette dernière a pour mission de promouvoir des environnements professionnels sensibilisés grâce à des stratégies de Diversité, d'Égalité et d'Inclusion (De&I) qui ont un impact transversal sur l'entreprise.



Le directeur général d'Elecnor, Rafael Martín de Bustamante, a souligné qu'« au cours de ces derniers mois particulièrement difficiles, nous avons voulu renforcer, plus que jamais, notre engagement envers les personnes les plus vulnérables de la société, pour contribuer à réduire les niveaux de pauvreté et d'exclusion de notre société. Cet accord nous permettra d'aider les personnes en situation de risque d'exclusion à travers l'autonomie, la réalisation personnelle et la normalisation que seul un emploi est en mesure de leur fournir ».



Francisco Mesonero, directeur général de la Fundación Adecco, a pour sa part remercié Elecnor de son soutien et appelle à l'empathie et à la sensibilité de toutes les entreprises : « Dans des situations adverses et d'incertitude, l'engagement du tissu économique s'avère fondamental pour que les personnes les plus vulnérables ne souffrent pas doublement de la crise. Ce n'est pas seulement un acte de justice sociale car aider ceux en difficulté contribue également à accroître la compétitivité de l'entreprise, en la rendant plus diversifiée, innovatrice et durable ».



Elecnor, par cet engagement, poursuit son avancée vers un nouveau modèle de société et d'entreprise, qui doit disposer d'équipes humaines diversifiées et inclusives, formées de personnes dotées de compétences, d'aptitudes, de perspectives et d'expériences différentes. C'est précisément dans cette diversité humaine que les entreprises trouveront l'innovation et la compétitivité dont elles ont besoin pour faire face à l'avenir changeant auquel elles sont confrontées.