Eleco plc fournit des logiciels et des services connexes. La société s'occupe d'environnements de construction par le biais de ses marques, Elecosoft et Veeuze, à partir de centres situés au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique. Ses solutions logicielles sont utilisées tout au long du cycle de vie des bâtiments, depuis les premières étapes de la planification et de la conception jusqu'à la construction, l'aménagement intérieur, la gestion des actifs et la gestion des installations, afin de soutenir la gestion de projet, l'estimation, la visualisation, la modélisation des données du bâtiment (BIM) et la gestion des biens immobiliers. La marque Elecosoft permet aux entreprises qui soutiennent le cycle de vie des bâtiments dans un grand nombre de secteurs d'activité de piloter leurs opérations grâce à ses logiciels intégrés, à son assistance professionnelle, à ses formations et à ses services de conseil. Son Veeuze propose une visualisation personnalisée des produits à travers une multitude de canaux de commercialisation avec l'appui de ses outils d'intelligence artificielle (IA), ainsi que des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Secteur Logiciels