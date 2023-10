(Alliance News) - Eleco PLC a annoncé lundi qu'elle avait décidé de nommer son président intérimaire à titre permanent, avec effet immédiat.

Eleco est un fournisseur spécialisé de logiciels et de services connexes pour l'environnement bâti, coté sur l'AIM et basé à Londres, par le biais de ses marques d'exploitation Elecosoft et Veeuze.

Eleco a déclaré que Mark Castle a été confirmé dans ses fonctions de président non exécutif à la suite d'un processus de recrutement "complet et large" avec le soutien d'une agence indépendante de recherche de cadres.

M. Castle est devenu président non exécutif par intérim après que l'ancienne présidente non exécutive, Serena Lang, a démissionné en mai pour se consacrer à de nouvelles opportunités.

M. Castle est actuellement administrateur non exécutif du constructeur de maisons Taylor Wimpey PLC, basé dans le Buckinghamshire (Angleterre) et coté au FTSE 100, ainsi que de la société de conseil et de construction Mace Group Ltd, basée à Londres. Il préside également l'entreprise Triangle Fire Group Ltd, basée dans le Sussex et financée par des capitaux privés.

M. Castle a déclaré à propos des perspectives d'Eleco : "Ayant travaillé avec le conseil d'administration au cours des deux dernières années lors de la transition réussie du logiciel en tant que service, l'entreprise est bien placée pour réaliser ses plans d'expansion par le biais de fusions et d'acquisitions et d'une croissance organique.

Jonathan Hunter, directeur général d'Eleco, a commenté : "Bien que le processus de recrutement ait donné lieu à de nombreux candidats de qualité, la connaissance approfondie de l'environnement bâti et de l'industrie au sens large que Mark apporte avec lui est tout simplement inégalée. Il s'est avéré être un excellent président du conseil d'administration au cours des cinq derniers mois et son expertise sera inestimable alors qu'Eleco cherche à étendre sa présence sur le marché et à renforcer ses relations avec ses clients."

Eleco a déclaré que le processus de recrutement de nouveaux administrateurs non exécutifs indépendants se poursuivra et qu'une nouvelle annonce sera faite "en temps voulu".

Les actions d'Eleco ont augmenté de 1,5 % à 83,70 pence chacune à Londres lundi vers midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.