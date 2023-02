Eleco vend sa filiale Eleco Software à FirstInVision pour 600 000 euros

(Alliance News) - Eleco PLC a déclaré lundi avoir vendu sa filiale à 100 % Eleco Software GmbH, l'entreprise allemande de CAO architecturale Arcon, pour 600 000 euros.

Le développeur de logiciels de construction basé à Londres a déclaré avoir vendu Eleco à FirstInVision GesmbH, une entreprise autrichienne de logiciels d'architecture.

La contrepartie de 600 000 euros sera réglée en espèces, 550 000 euros étant payables immédiatement à la conclusion de la transaction et 25 000 euros en deux versements différés au cours des deux prochaines années.

Eleco a expliqué que la transaction soutient sa stratégie visant à se concentrer sur ses segments de clientèle et ses activités de base.

Le directeur général Jonathan Hunter a déclaré : "Cette transaction renforce notre stratégie qui consiste à nous concentrer sur nos activités principales alors que nous réussissons la transition de ces activités vers le logiciel en tant que service ; elle apporte une plus grande certitude pour l'activité, le personnel et les clients d'Arcon à l'avenir ; et elle libère également un temps de gestion précieux pour l'appliquer à d'autres parties de l'activité et aux acquisitions."

Les actions d'Eleco étaient en hausse de 0,6 % à 83,50 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

