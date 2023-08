Electra Battery Materials Corporation est un transformateur canadien de matériaux de batterie à faible teneur en carbone et d'origine éthique. L'entreprise se concentre sur la construction d'un complexe nord-américain intégré de matériaux de batteries pour la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Elle se concentre également sur la mise en place d'un approvisionnement éthique en cobalt, en nickel et en matériaux de batterie recyclés. Elle est en train de construire sa raffinerie hydrométallurgique agrandie et d'explorer et de développer ses propriétés minérales. Ses activités d'exploration et d'évaluation sont situées dans la province de l'Ontario, au Canada, et dans l'Idaho, aux États-Unis. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Raffinerie, et Siège social et autres. Sa raffinerie hydrométallurgique de l'Ontario constitue un pont essentiel entre la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en véhicules électriques et les sources nord-américaines de minéraux bruts et de matériaux recyclés. Le projet Iron Creek est situé dans l'Idaho, aux États-Unis. Il se compose de brevets miniers et de concessions d'exploration sur une superficie de 3 300 hectares.

Secteur Exploitations minières et métallurgie