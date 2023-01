ElectraMeccanica Vehicles Corp. annonce un partenariat avec le comité d'accueil du Super Bowl en Arizona

ElectraMeccanica Vehicles Corp. a annoncé son partenariat avec le comité d'accueil du Super Bowl en Arizona (SBHC) lors d'un événement officiel de remise de véhicules au Centre des congrès de Phoenix. Dans le cadre de ce partenariat, ElectraMeccanica a remis au SBHC dix SOLO entièrement électriques et personnalisés que le comité utilisera comme véhicules de courtoisie pendant le Super Bowl en janvier et février 2023.

Les véhicules aideront les employés et les bénévoles du SBHC à se déplacer facilement dans les rues encombrées de la ville et à trouver des places de stationnement limitées. Les véhicules permettront également d'économiser sur les coûts de carburant et de minimiser l'impact environnemental, ce qui aidera le SBHC à assurer son objectif de mener le Super Bowl le plus vert de tous les temps. ElectraMeccanica soutiendra également le SBHC en participant à divers événements dans toute l'Arizona au cours des semaines précédant le Super Bowl, notamment une exposition interactive à la Super Bowl Experience présentée par Lowe's à Hance Park, 100 Yards of Education : A STEM Playbook for Youth, un événement éducatif au State Farm Stadium avec une participation prévue de plus de mille étudiants, et d'autres événements la semaine précédant le Super Bowl LVII.