ElectraMeccanica Vehicles Corp. est une entreprise de conception et de fabrication de véhicules électriques (VE) située à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. La société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité : Véhicules électriques et Véhicules sur mesure. Le segment des véhicules électriques est engagé dans le développement et la fabrication de véhicules électriques pour les marchés de masse. Le segment des véhicules sur mesure est engagé dans le développement et la fabrication de véhicules haut de gamme sur mesure. Son véhicule électrique phare est le SOLO, un véhicule monoplace pour lequel elle a construit environ 64 prototypes en interne et plus de 60 véhicules de préproduction avec son partenaire de fabrication, Chongqing Zongshen Automobile Industry Co., Ltd. (Zongshen). La société possède environ 19 magasins de détail situés dans les États de Californie, d'Arizona, d'Oregon, de Washington et du Colorado.

Secteur Fabricants de voitures et camions