Electric Guitar PLC est une société de services de marketing numérique basée au Royaume-Uni. La société offre des données, des renseignements sur les données et l'intégration nécessaire pour créer des expériences pour les consommateurs. La société identifie et combine également des entreprises avec des connaissances supplémentaires et transforme la relation entre les données et l'intelligence. Les données qu'elle crée fournissent des informations sur le monde réel.

Secteur Publicité et marketing