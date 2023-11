Electric Guitar PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui s'occupe de proposer des services de marketing numérique. La société est engagée dans la création d'une entreprise mondiale de mise en œuvre d'expériences à 360 degrés. Elle propose des données, des renseignements sur les données et l'intégration nécessaires à la création d'expériences pour les consommateurs. Elle identifie et combine les entreprises ayant des connaissances supplémentaires et transforme la relation entre l'intelligence des données et la stratégie.

Secteur Publicité et marketing