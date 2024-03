La société Electric Power Development Co Ltd est principalement active dans le domaine de la production d'électricité. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur de l'électricité s'occupe de la production d'électricité, notamment de la production d'énergie hydroélectrique, thermique et éolienne, ainsi que de la fourniture d'électricité. Le segment lié à l'électricité s'occupe de la conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'équipements électriques, de l'exploitation portuaire de combustibles et de cendres de charbon, du développement des mines de charbon, de l'importation de charbon, de l'achat et de la fabrication de combustibles de biomasse, de l'exploitation d'installations de santé publique, ainsi que de la fourniture de services informatiques. Le segment des opérations à l'étranger concerne les activités d'investissement dans la production d'énergie électrique et d'autres activités connexes, ainsi que les activités d'ingénierie et de conseil à l'étranger. Le segment Autres s'occupe des nouvelles activités dans le domaine de l'électricité, des activités liées à l'environnement et autres.