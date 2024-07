Electrical Industries Company (EIC) est une société basée en Arabie Saoudite, engagée dans la fabrication, l'assemblage, la fourniture et la maintenance d'équipements électriques, ainsi que dans la fourniture de services techniques connexes. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales et fournit des produits tels que des transformateurs, notamment des transformateurs de puissance, des transformateurs de distribution, des transformateurs montés sur poteau, des transformateurs montés sur socle, des sous-stations groupées et unitaires et des transformateurs de faible puissance, des systèmes de gestion de câbles, notamment des systèmes d'échelles à câbles, des systèmes de chemins de câbles, des systèmes de transport de câbles, des systèmes de pistes de communication et des couvercles et autres accessoires, ainsi que des équipements basse, moyenne et haute tension, notamment des appareillages de connexion, des panneaux et des tableaux. La société fournit également des services industriels, notamment des services d'étalonnage et d'instrumentation, de remise à neuf, de modification et de mise à niveau d'équipements électriques et de remplissage d'huile de transformateur, entre autres.