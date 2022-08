Electrical Industries Company a publié ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 226,86 millions SAR, contre 165,62 millions SAR un an plus tôt. Les recettes se sont élevées à 51,45 millions SAR, contre 31,64 millions SAR un an plus tôt.

Le bénéfice net s'est élevé à 18,54 millions SAR, contre 8 millions SAR un an plus tôt.