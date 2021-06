Electricité de France : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 09/06/2021 | 10:07 Nicolas Chéron 09/06/2021 | 10:07 achat En cours

Cours d'entrée : 11.77€ | Objectif : 13.49€ | Stop : 10.97€ | Potentiel : 14.61% La configuration technique du titre Electricité de France donne des signes de retournement militant en faveur du retour d'une orientation positive de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13.49 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELECTRICITÉ DE FRANCE -9.34% 44 946 NATIONAL GRID PLC 5.75% 46 006 SEMPRA ENERGY 6.30% 41 006 ENGIE -1.44% 36 321 E.ON SE 11.19% 32 002 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G.. 4.65% 30 816 RWE AG -9.95% 25 637 PPL CORPORATION 2.48% 22 236 AMEREN CORPORATION 8.57% 21 658 CMS ENERGY CORPORATION -1.11% 17 463 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 15.97% 15 537

Données financières EUR USD CA 2021 72 482 M 88 384 M - Résultat net 2021 2 750 M 3 353 M - Dette nette 2021 53 713 M 65 498 M - PER 2021 14,8x Rendement 2021 2,84% Capitalisation 36 905 M 44 946 M - VE / CA 2021 1,25x VE / CA 2022 1,25x Nbr Employés 161 203 Flottant 14,9% Prochain événement sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 14,20 € Dernier Cours de Cloture 11,69 € Ecart / Objectif Haut 58,3% Ecart / Objectif Moyen 21,5% Ecart / Objectif Bas -30,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance Christophe Salomon Group Chief Information Officer Laurence Parisot Independent Director Claire Pédini Independent Director