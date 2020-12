Electricité de France : Sous une résistance hebdomadaire 10/12/2020 | 08:43 10/12/2020 | 08:43 vente En cours

Cours d'entrée : 12.795€ | Objectif : 10.6€ | Stop : 13.55€ | Potentiel : 17.16% La valeur Electricité de France évolue à proximité d'une importante zone de résistance fixée vers 13.55 EUR en données hebdomadaires. Le potentiel de hausse apparaît limité et suggère l'ouverture de positions baissières.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 10.6 €. Points forts Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 13.55 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 13.16 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELECTRICITÉ DE FRANCE 28.83% 47 814 NEXTERA ENERGY 21.69% 144 325 ENEL S.P.A. 14.82% 99 682 IBERDROLA, S.A. 22.44% 83 182 ORSTED A/S 53.34% 72 029 DUKE ENERGY CORPORATION 0.20% 67 259 SOUTHERN COMPANY -4.24% 64 188 DOMINION ENERGY, INC. -10.29% 60 615 AMERICAN ELECTRIC POWER -11.54% 41 498 EXELON CORPORATION -9.87% 40 086 XCEL ENERGY 3.26% 34 449

Données financières EUR USD CA 2020 70 421 M 85 255 M - Résultat net 2020 1 388 M 1 681 M - Dette nette 2020 45 235 M 54 765 M - PER 2020 33,2x Rendement 2020 1,41% Capitalisation 39 585 M 47 814 M - VE / CA 2020 1,20x VE / CA 2021 1,24x Nbr Employés 161 522 Flottant 14,8% Prochain événement sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 12/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 13,68 € Dernier Cours de Cloture 12,79 € Ecart / Objectif Haut 40,7% Ecart / Objectif Moyen 6,93% Ecart / Objectif Bas -36,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance Christophe Salomon Group Chief Information Officer Jacky Chorin Director Jean-Paul Rignac Director